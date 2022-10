Mistet førerkortet etter at han ble tatt i 104 km/t i 80-sone

22-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

1. september i år, omkring klokken 22.20, kjørte han bil på Rv 14 i Årdal i Hjelmeland kommune.

Her ble farten hans målt til 104 kilometer i timen i 80-sone.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og laserloggmålingen som viste at siktede holdt en hastighet til 104 km/t. Fartsgrensen på stedet var 80 km/t. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen/forelegget, og at han har handlet i alle fall uaktsomt», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble en bot på 7000 kroner. Retten kom også til at fartsovertredelsen skulle medføre tre prikker på førerkortet. Da han allerede har seks prikker fra før kom retten til at han også skulle miste førerretten i seks måneder, der han får fradrag for tiden som har gått fra 1. september i år.

[ Bil stakk fra stedet etter å ha kjørt på bil på E 39 ]