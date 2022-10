Kvinne slo naboen i hodet med hengelås

Utgangspunktet i saken er at kvinnen flyttet inn i et hus i Stavanger i 2020 hvor det var fire boenheter.

Hun kom etter kort tid i konflikt med de andre seksjonseierne, og da spesielt med en annen familie.

På formiddagen 5. oktober i fjor tok kvinnen seg inn i familiens garasje, ved å åpne den lukkede leddporten som ikke var låst. Formålet med å ta seg inn i denne var å utføre skadeverk med lim på gjenstander som familien hadde lagret der. Inne i garasjen smurte hun lim på to sykler, på en våtdrakt, og rullehjulene på garasjeporten. Idet hun hadde tatt av bensinlokket til plenklipperen og skulle føre lim på gjengene til denne, ble hun avbrutt av en alarm i garasjen.

Da hendelsen fant sted var kvinnen ukjent med at familien, som mistenkte at kvinnen hadde vært i garasjen tidligere, hadde installert overvåkingskamera i garasjen. Det var dette systemet som hadde varslet mannen i familien som var på jobb om at tiltalte var i garasjen, slik at han der og da fulgte med det som skjedde på mobiltelefonen sin. Det var også han som utløste alarmen i garasjen.

Samme dag kastet hun også en sandwich på kvinnen i familien. Senere denne dagen gikk hun løs på mannen i familien med en hengelås hun hadde festet i et snøre. Hengelåsen hadde hun skaffet seg i forkant og formålet med den var at hun ved en passende anledning kunne slå og skade naboen sin, som hun anså som sin fiende.

Hun fikk blant annet slått ham i hodet, noe som førte til et kutt som måtte limes på legevakten.

Hendelsen førte til at kvinnen ble varetektsfengslet i en periode. 11. oktober hadde hun blitt løslatt. Hun tok da lim på ladekontakten til elbilladeren til familien.

Straffen ble ubetinget fengsel i 75 dager der hun får fradrag for 34 dager i varetekt.

Hun fikk også inndratt hengelåsen og må betale 5000 kroner i saksomkostninger.

