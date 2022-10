Fikk 13.200 kroner i bot for kjøring uten førerkort

Den 32 år gamle mannen møtte ikke da saken var opp i Stavanger tinghus. Retten kom til saken skulle fremmes til tross for det.

21. oktober i fjor, omkring klokken 15.30, kjørte han bil på Auglendsveien til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

Retten var ikke i tvil om at 32-åringen handlet forsettlig og viste til at han aldri har hatt førerkort for bil.

To politibetjenter forklarte i retten at de gjenkjente og identifiserte 32-åringen mens han kjørte.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han i desember 2019 fikk et forelegg på 10.000 kroner for kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Denne gangen kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 13.200 kroner, subsidiært 13 dager i fengsel.

I tillegg ble han også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

