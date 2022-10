Turgåer gikk seg vill

Fredag ettermiddag, klokken 16, fikk nødetatene melding fra en utenlandsk turgåer som hadde gått seg vill.

Han var på tur i Røssdalen i Sandnes kommune.

Posisjonen til mannen er kjent for politiet og redningsmannskapene. Tre representanter fra Norsk Folkehjelp i Strand tar seg inn til fots for å assistere mannen ned.

I 18-tiden melder politiet at et redningshelikopter fra Sola ble ledig og flyr inn til området for å hente ut mannen. Mannskapene til fots fortsetter innover også.

Klokken 18:46 melder politiet at helikopteret har hentet ut turgåeren. Mannskapet fra Folkehjelpen returnerer.