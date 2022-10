Mann varetektsfengslet – innrømmet å ha oppbevart fem kilo hasj

Torsdag ble en mann i 50-årene framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tinghus.

«Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, nemlig for overtredelse av straffeloven § 232 første ledd, jf. § 231 første ledd som beskrevet i siktelsen. Retten har ved denne vurderingen lagt særlig vekt på siktedes skylderkjennelse av oppbevaring av 5 kilo hasj i retten, samt hans forklaring til politiet», skriver retten i kjennelsen.

Retten har i sin vurdering lagt særlig vekt på at det dreier seg om en alvorlig siktelse, og at etterforskningen er i en innledende fase som også involverer dansk politi, og at saken synes å dreie seg om oppbevaring og videresalg/forsøk på videresalg av narkotika.

«Etter rettens vurdering foreligger det konkrete holdepunkter for at siktede er en del av en organisert narkotikasmugling mellom Danmark og Norge, hvor siktedes rolle synes å motta, oppbevare og videreselge narkotika. Politiet har enda ikke full oversikt over siktedes rolle, omfang, leverandører, kjøpere og andre personer som måtte være involvert i det straffbare forholdet. En står overfor en omfattende etterforskning hvor siktedes tilknytning til narkotikaen, hvem som har levert narkotikaen til siktede og mottakere i både Norge og Danmark gjenstår å avdekkes», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Politiet har også beslaglagt mannens mobiltelefon for å finne andre som kan være involvert i saken.

«Det er avgjørende for den videre etterforskningen at siktede ikke gis anledning til å kontakte og varsle medskyldige og andre impliserte, eller ødelegge eller skjule bevis som politiet i den innledende fasen ikke har fått sikret. Den klare muligheten for bevisforspillelse sammenholdt med alvoret i saken, medfører at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede vil benytte seg av en mulighet til å forspille bevis dersom han løslates», heter det i kjennelsen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle varetektsfengsles i fire uker og at han skal undergis brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden.

