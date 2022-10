Spisested ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Coffee & Bagels AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 231.646 kroner i forfalt skatt og avgifter per 4. oktober i år. Det har allerede vært to rettsmøter der Coffee & Bagels AS har fått utsettelse.

Coffee & Bagels AS har holdt til på Hillevågsveien i Stavanger og har drevet med salg av kaffe og bagels. Firmaet omsatte for 309.000 kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 89.000 kroner.

«I den periode det er gitt fristutsettelse er foretatt nedbetalinger, men det er også tilkommet ytterligere forfalte krav for skyldner. Sett hen til at eiendeler av antatt betydelig verdi har ligget for salg i noen måneder uten at det er kommet til avtale om salg, finner retten at angivelsen av verdien fra skyldners side ikke kan legges til grunn som reell verdi. Slakteverdien må antas lavere, noe som får betydning for insolvensvurderingen. Det er uten betydning at det er få tilsvarende aktiva ute på markedet hvis ingen er interessert i å kjøpe disse og erlegge en fornuftig pris», heter det i kjennelsen.

Retten viste til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

«Retten legger etter dette til grunn at skyldneren verken er likvid eller suffisient. Skyldner er insolvent og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. desember i år.

