Skal ha lurt mann for 950.000 kroner

19. desember i år må to menn på 23 og 28 år møtte i Stavanger tinghus tiltalt for grovt bedrageri. Det er satt av to dager til hovedforhandlingen.

11. august i fjor skal de ha forledet en mann på Sola til å overføre dem 950.000 kroner. Bakgrunnen for dette er at de skal ha inngått en kontrakt med mannen om blant annet fasadevask og bytte av kledning og takarbeid på hans bolig med en samlet sum på 875.000 kroner.

Kontrakten skal ha vært påført opplysningene til et enkeltpersonforetak som tilhørte en annen person.

Ifølge tiltalen fortiet de at de ikke hadde til hensikt å oppfylle kontraktsforpliktelsene. Etter at pengene var overført til en konto skal de ha blitt disponert videre.

Samme dag ble det satt i 450.000 kroner på 23-åringens konto. 12. august skal 350.000 kroner av disse pengene blitt overført til en bilforhandler som delbetaling på en bil.

11. august i fjor skal også 460.000 kroner av de aktuelle pengene ha blitt satt inn på kontoen til 28-åringens far, som neste dag skal ha overført 450.000 kroner til en bank i Sverige.

I tiltalen kommer det fram at hele beløpet ble betalt tilbake til fornærmede da forholdene ble avdekket.

De to er også tiltalt for hvitvasking av pengene.

«Handlingen anses grov særlig hensett beløpets størrelse og at den har et profesjonelt preg», heter det i tiltalen som er tatt ut av politiadvokat Cecilie Tonning som også skal være aktor i saken.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]