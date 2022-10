Stoppet av politiet etter å ha kjørt i cannabisrus

Den 30 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

11. juni i år, omkring klokken 01.05, kjørte han bil i Hillevågsveien i Stavanger til tross for at han var påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av ham klokken 01.16 samme natt viste en ruskonsentrasjon tilsvarende over 0,5 i promille.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, og viste til anmeldelsen og blodprøveanalysen

Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 30-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på ruspåvirkningen under kjøringen og tidspunktet for kjøringen, men også at kjøringen har funnet sted i både tettbebygd område og i sentrumsgater.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til 14 dager betinget fengsel og 4000 kroner i bot.

«Den har likevel ikke medført spesifikke faresituasjoner utover dette. Retten finner likevel at straffen i forhold til fengsel settes i samsvar med forslaget om 14 dager fengsel som er minimum fengselsstraff for slik overtredelse, men som gjøres betinget på vanlige vilkår», heter det i dommen.

4000 kroner i bot mente retten var for lite. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder regnet fra den 9. september i år, og må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

