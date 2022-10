Filmet mens han voldtok kvinne

Den 25 år gamle mannen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Om morgenen 25. juli i fjor voldtok han en kvinne i en bolig i Stavanger. Ifølge tiltalen kunne ikke fornærmede motsette seg handlingen fordi hun sov.

Fornærmede våknet under voldtekten og reagerte sterkt på det som hadde funnet sted, og ifølge fornærmedes samboer, som også var i boligen, skal 25-åringen ha unnskyldt seg overfor fornærmede.

25-åringen hevdet i retten at han ikke husker hva som skjedde, og hans forsvarer anførte at 25-åringen kan ha sovet og handlet i søvne. Det mente ikke retten var tilfelle og viste til at 25-åringen hadde filmet voldtekten.

«Retten anser det som helt usannsynlig at tiltalte samtidig som han hadde sex med fornærmede åpnet sin telefon med kode og filmet hendelsen, uten at han var våken», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i tre år og seks måneder. Han ble også dømt til å betale fornærmede 220.000 kroner i oppreisningserstatning.

[ Jente (17) stripset fast og voldtatt av nabo ]