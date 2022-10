Kjørte av gårde etter ulykke ved Solasplitten

Den 31 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld for kjøringen som fant sted 4. juni i fjor.

Klokken 16.08 denne dagen mottok politiet melding om en trafikkulykke i nordgående retning på E 39 ved Solasplitten.

Da de kom til stedet viste det seg at to biler hadde blitt skadet etter sammenstøt med en tredje bil. Bilen som hadde forårsaket skadene, var ikke lenger på stedet, da sjåføren hadde kjørt av gårde like etter hendelsen.

Klokken 16.25 fikk politiet telefon fra et vitne som forklarte at en bil med store skader var blitt parkert i nærheten av ham. Et annet vitne har også kommet med en beskrivelse av mannen som førte bilen. Det ble også foretatt et resultatløst søk etter bilføreren med hunden.

I etterkant har 31-åringens DNA blitt funnet i bilen. I retten forklarte han at han hadde brukt bilen, men levert den tilbake før den 4. juni.

«Samlet sett mener retten at bevisene i saken trekker klart i retning av at tiltalte kjørte bilen da kollisjonene fant sted. Under henvisning til det strenge beviskravet i strafferetten er imidlertid ikke retten overbevist utover all rimelig tvil om at tiltalte kjørte den aktuelle bilen denne dagen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle frifinnes for forholdet.

Samtidig kom retten til at han skulle dømmes for tre tilfeller av ruskjøring, seks tilfeller av kjøring uten førerkort og to fartsovertredelser.

Straffen ble åtte måneders fengsel der to av disse ble gjort betinget mot at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring. Han må også betale en bot på 10.000 kroner.

