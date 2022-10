Forsvunnet mann slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 47 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 365.386 kroner i skyldig skatt og avgifter.

47-åringen har drevet et håndverkerfirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak. 47-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus.

«Stevnevitne har vært i kontakt med huseier på siste bosted i Stavanger, men saksøkte har flyttet derfra for ett år siden. Han har ukjent bosted», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.

