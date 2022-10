Åtte ble anmeldt etter tilhengerkontroll

Kontrollen fant sted ved IVAR Gjenvinningsstasjon på Forus lørdag formiddag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Fire førere blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett for tilhenger der det krever klasse BE.

Fire førere blir anmeldt for kjøring uten lys tilkoblet på tilhengeren.

Tre tilhengere fikk bruksforbud for mangler på bremsesystemet.

Én tilhenger ble avskiltet for manglende teknisk kontroll.

Det ble i tillegg skrevet ut ti kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte hengerne.

Flere tilhengere ble kontrollert uten utvidet kontroll med alt i orden.

Senere samme dag ble det også avholdt en kontroll på Sokn kontrollstasjon.

Resultatet fra denne kontrollen var følgende:

En spesialtransport av en gravemaskin fikk bruksforbud for kjøring i forbudt tidsrom, kjøring med slik transport er forbeholdt ukedagene uten skriftlig tillatelse fra politiet.

To førere ble kontrollert for kjøre og hviletid med alt i orden.

