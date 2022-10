Trøtt sjåfør mistet førerkortet

Den 47 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen kjørte han bil 18. mars i år, omkring klokken 13.35 på strekningen mellom Rennesøy og Randaberg til tross for at han var trøtt og/eller bevisst tok store sjanser slik at det oppsto trafikkfarlige situasjoner.

Blant annet skal han vinglet og kommet over i motgående kjøreretning. Inne i Byfjordtunnelen var han nær på å treffe fjellveggen på høyre side.

47-åringen hadde arbeidet som sjåfør natten og formiddagen forut for kjøringen. Det var et vitne i Byfjordtunnelen som reagerte på kjøringen og som meldte fra til politiet. Vitnet fikk beskjed om å holde seg bak bilen til 47-åringen for å observere kjøringen videre.

Da en politipatrulje kom til stedet der 47-åringen hadde parkert bilen satt han i førersetet, og reagerte ikke på politiet før en politibetjent åpnet bildøren.

Retten kom til at den skulle legge 47-åringens forklaring om at han var trøtt denne dagen til grunn. Samtidig valgte retten å se bort fra 47-åringens forklaring om at det ikke var noe å utsette på kjøringen og viste til forklaringen fra vitnet.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for å ikke ha ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsomt i trafikken.

Straffen ble en bot på 9600 kroner.

Fra før av har allerede 47-åringen to prikker på førerkortet. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til tap av førerretten i seks måneder regnet fra den 18. mars i år.