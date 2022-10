En kvinne i 30-årene ble natt til søndag anmeldt etter at hun først bet en vakt i hånden på et utested på Bryne, for deretter å slå og sparke mot politiet som kom til stedet.





Utagerende gjest

I Egersund ble en gjest ved et utested lagt i bakken av vakter på stedet, etter flere ganger å ha utagert.

– Mannen ble fraktet til sentralarresten i Stavanger, og blir anmeldt for ordensforstyrrelse, meldte Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

