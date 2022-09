Ble anmeldt på stedet for manglende sikring av gods

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To førere fikk gebyr etter kjøre- og hviletidskontrollen, en fører ble anmeldt etter kontrollen for et alvorlig brudd på hviletiden.

To førere måtte rive av solfilm på siderutene sine før videre kjøring ble tillatt.

En spesialtransport fikk kjøre videre etter at kjøretøyet var merket forskriftsmessig.

Sju massetransporter ble tatt med til Stavanger trafikkstasjon for vekt kontroll, fem av disse var med lovlige vekter og kunne kjøre videre mens to fikk bruksforbud med gebyrpliktig overlast.

En fører ble anmeldt på stedet etter for manglende sikring av gods, flere av stållengdene på lasteplanet lå uten sikring framover.

En fører fikk 5000 kroner i gebyr for kjøring med avregistrert kjøretøy på offentlig vei.

To førere fikk hvert sitt gebyr på 8000 kroner for manglende autopassavtale for tunge kjøretøy.

