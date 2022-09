Biltyv ble bitt i baken etter biljakt

Den 41 år gamle mannen erkjente straffskyld for de aller fleste postene i tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Tidlig om morgenen 29. november 2020 var 41-åringen ute og gikk på Hundvåg.

Han var godt påvirket av narkotika, og da han langs veien undersøkte en bil som sto parkert, oppdaget han at nøklene sto i. Han åpnet døren som var ulåst, og til tross for at han ikke hadde førerkort, og selv om han var ruspåvirket, startet han bilen og kjørte med den mot Skeie på Hundvåg. Foran i bilen lå også en lommebok. 41-åringen tok denne og puttet den i en sekk han hadde med seg.

Politiet hadde fått melding om at den aktuelle bilen var blitt stjålet og nær Skeie skole forsøkt de å stanse ham ved å sette på blålys.

41-åringen valgte i stedet å gi gass i håp om å kjøre fra politiet. Med politiet etter seg kjørte han i stor fart blant annet på gang- og sykkelstier i området. Han kjørte også ned bommer og stengsler, for å komme seg inn på disse – og etter hvert kom det også flere andre politibiler for å bistå med å få 41-åringen til å stanse.

På et tidspunkt stanset bilen av seg selv. 41-åringen gikk da ut av bilen og ble pågrepet av politiet.

«Uten at det er av betydning, valgte politiet å slippe hund på tiltalte i forbindelse med pågripelsen, noe som gjorde at tiltalte ble bitt av den og fikk også et bitemerke/sår i baken på grunn av dette», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I tillegg ble 41-åringen dømt for en rekke andre lovbrudd som omhandler tyverier, innbrudd og bæring av kniv.

Straffen ble fengsel i ett år og åtte måneder der åtte måneder ble gjort betinget mot at han gjennomfører et narkotikaprogram.

