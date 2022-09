Måtte sette igjen denne lasten

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Et Latvisk transportfirma blir anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring i Norge, dokumentasjonen føreren er pålagt å legge fram ved slik kjøring tilhørte et annet kjøretøy en det som var i kontrollen. Transporten måtte avbrytes og et nytt kjøretøy måtte frakte lasten videre til Stavanger.

En fører ble anmeldt for og ikke stoppe for kontroll og for kjøring med mye sikthindrende gjenstander i synsfeltet, politiet tok over saken på stedet. Føreren forklarte at han ikke så kontroll skiltene da han kjørte forbi.

Det ble skrevet ut to gebyr etter kjøre- og hviletidskontroll av elleve sjåfører.

En fører måtte rive av solfilm på siderutene sine før videre kjøring ble tillatt.

En lastebil fikk bruksforbud og måtte sette igjen deler av godset da den var tyngre enn tillatt, eier av kjøretøy fikk også ett overlastgebyr på 3600 kroner.

En spesialtransport fikk kjøre videre etter at kjøretøyet var merket forskriftsmessig.

Tre massetransporter ble tatt med til Stavanger trafikkstasjon for vektkontroll, alle disse var med lovlige vekter.

