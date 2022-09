Dette skjedde i natt: Tre vanskelige gjester og en tyv

Like før midnatt fikk politiet melding om en vanskelig gjest på et utested i Stavanger sentrum. Gjesten, en mann i slutten av 20-årene, skal ha kommet med grove trusler mot vekter. Han ble bortvist fra sentrum i 23 timer. Vekter anmelder ikke saken.

Klokken 00.45, fikk politiet melding om en ny vanskelig gjest, på et annet utested i Stavanger sentrum. Også dette gjaldt en mann i slutten av 20-årene. Han hadde slåss med vekter, og ble bortvist fra sentrum resten av natten.

Ikke lenger etterpå, i 1-tiden, fikk politiet en tredje melding om en vanskelig gjest. Dette var på nok et annet utested, og gjaldt også en mann i slutten av 20-årene. Mannen ble bortvist fra Stavanger sentrum, men ville ikke følge dette pålegget. Han ble kjørt inn i arrest for avrusning, melder politiet.

Tyv tatt

Klokken 01.10, fikk politiet melding om tyveri fra en garasje på Kvalaberg i Stavanger. Han hadde med seg en sykkel, muligens en elsykkel, fikk politiet tips om.

En mann, i slutten av 20-årene, som ble stanset av en politipatrulje like i nærheten, hadde en elsykkel. Han ble besluttet pågrepet. Politiet mistenker at elsykkelen ble stjålet fra en sykkelbutikk i nærheten for noen dager siden. Dette vil bli videre undersøkt på dagtid.