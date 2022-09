Det skal ha gått fryktelig galt da mannen var ute og kjørte

18. september i fjor, omkring klokken 13.10, skal den 62 år gamle mannen ha kjørt bil i Orstadvegen i Klepp uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom.

Ifølge tiltalen kjørte han over i motgående kjørefelt, over en grøftekant og krysset en gang- og sykkelsti og endte på en parkeringsplass. Idet han krysset motgående kjørefelt traff han speilet på en bil og kom borti bakhjulet på en annen bil med den følge at denne bilen kjørte ut av veien og veltet. Ifølge tiltalen traff Han traff også en annen bil som fikk skader i frontrute og fremre sidevindu påpassasjersiden. På parkeringsplassen skal han kjørte han inn bil ble skjøvet inn i en annen bil som igjen ble skjøvet inn i en tredje bil.

«Kjøringen medførte materielle skader på alle bilene samt stor fare for alvorlige personskader», heter det i tiltalen.

Ifølge tiltalen var han påvirket av alkohol på minst 1,21 i promille under kjøringen.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 28. oktober.

