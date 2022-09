Trafikkulykke skaper trafikktrøbbel

Rogaland brann og redning IKS melder om en trafikkulykke i Hoveveien i Sandnes torsdag morgen klokken 07.24.

Vegtrafikksentralen melder om trafikale problemer.

Kort tid etter opplyser Sør-Vest politidistrikt at det er snakk om en påkjørsel bakfra.,

– En syklist har krysset et fotgjengerfelt, bil nummer én stoppet for syklisten – og bil nummer to har kjørt inn i bil nummer én bakfra. Trolig ikke personskade, forklarer operasjonsleder hos politiet.

Bilberging er på vei. Det er fortsatt trafikale utfordringer på stedet.