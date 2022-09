Ønsker tips: Kvinne overfalt - politiet jakter mann med hund og patruljer

Cirka klokken 13.15 torsdag ettermiddag ble en kvinne i 30-årene overfalt i Austbøgeilen på Hundvåg i Stavanger.

Hun ble utsatt for en uønsket seksuell handling, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Kvinnen gjorde motstand og ropte om hjelp, og mannen løp deretter fra stedet, skriver operasjonsleder i politiet på Twitter.

Politiet leter nå etter gjerningsmannen. De har en beskrivelse: Mannen er cirka 165–170 centimeter høy. Han har mørkt, kort hår og er i 20-årene. Mannen har normal kroppsbygning, rød og sort boblejakke, sort hette. Han hadde på seg mørk bukse. Han var lys i huden. Ukjent språk og dialekt, da mannen ikke snakket.

Politiet ber om at tips og observasjoner, og ber publikum ringe telefonnummer 02800.

– Høyt prioritert

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen sier til RA at det er ingen relasjon mellom kvinnen og mannen.

Fenne-Jensen sier at politiet sier at kvinnen ble utsatt for en uønsket seksuell handling, men kvinnen skal ikke være fysisk skadd.

– Denne saken er nå høyt prioritert av politiet. Vi søker med hund og har flere patruljer ute. Vi er i gang med å hente inn eventuelle videoovervåkingsbilder. Vi har også vært i kontakt med kollektivtransport-selskapene, dette for å gå bredest mulig ut i jakten, sier Fenne-Jensen til RA.

Politiet har en god beskrivelse av mannen.

– Han kan være ganske gjenkjennelig. Han er ganske lav, 165–170 centimeter høy, og han har på seg en sort og rød boblejakke – rød fra midten og ned og sort fra midten og opp, forteller operasjonsleder.

– Ikke nøl med å ta kontakt

– Politiet er veldig interessert i alle tips og opplysninger. Folk må ikke nøle med å ta kontakt om de har sett eller hørt noe. Vi ber også om eventuelle vitner om å melde seg, sier Fenne-Jensen til RA.

Meldingen om overfallet kom til politiet klokken 13.15, og operasjonsleder regner med at hendelsen skjedde like før dette tidspunktet.

– I tillegg til operativ etterforskning, gjør politiet også etterretningsarbeid for å sjekke mulige aktuelle modus-kandidater, sier Fenne-Jensen.