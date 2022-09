Kvinne var lei seg og gråt høylytt

Natt til fredag 25. mars 2022 var den 32 år gamle kvinnen i Stavanger sentrum. Hun hadde vært på fest, drukket og hatt en krangel med kjæresten sin. Hun var lei seg og gråt høylytt i Pedersgata. Politiet mottok flere meldinger og politipatrulje ble sendt til stedet. De oppsøkte 32-åringen, identifiserte seg som politi og forsøkte å hjelpe henne med å komme seg hjem. Det ble avklart at hun ikke hadde noe sted å dra for natten. På bakgrunn av hennes tilstand, væremåte og fravær for sted å tilbringe natten, besluttet de at hun skulle settes i arresten.

Da hun ble satt i arresten kastet hun sokkene sine på en politibetjent og kalte henne «jævla fitte».

«Ut fra dette har retten vanskelig for å se at man i alminnelighet kan straffe høylytt gråt, til tross for at den forstyrrer natteroen. Gråt er en menneskelig reaksjon som vil utspille seg ulikt fra person til person, uten at det nødvendigvis er enkelt å kontrollere. Selv i de tilfellene en person er ruspåvirket som følge av selvpåført rus, finner retten at terskelen for å straffe høylytt gråt må være temmelig høy. Selv om retten finner det bevist at tiltalte skapte høy lyd og dermed forstyrrelser, er det ikke mulig å utelukke at dette hadde en rimelig eller rasjonell forklaring. Hun skal dermed frifinnes for post I», heter det i dommen.

Retten kom imidlertid til at hun skulle dømmes for å ha forulempet politibetjenten.

Straffen for dette ble en bot på 9600 kroner.

