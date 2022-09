Brann i garasje - evakuerte nabohus

Klokken 04.45 natt til mandag fikk nødetatene melding om brann i en frittstående garasje i Urskjellveien på Hommersåk.

Garasjen var overtent da nødetatene ankom stedet. Det var spredningsfare til huset, men brannvesenet fikk kontroll. Beboere i ett nabohus måtte evakueres.

En av beboerne i huset hvor garasjen brant ble tilsett av helsepersonell på stedet etter å ha fått i seg en del røyk.

Klokken 05.42 melder Sør-Vest politidistrikt at beboerne tilhørende garasjen kunne gå inn i huset igjen.

Det var to biler parkert inne i garasjen. Først meldte politiet at disse brant, men det stemte ikke. Men bilene har blitt utsatt for høy varme og nok mest sannsynlig ikke kjørbare, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.