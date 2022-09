Hadde røykt cannabis ett døgn før han kjørte bilen

Den 23 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. desember i fjor, omkring klokken 22.45, kjørte han bil på Jærvegen i Time til tross for at han var påvirket av cannabis. 23-åringen forklarte i retten at han hadde inntatt nokså mye hasj/marihuana omkring et døgn før selve kjøringen, og følte seg i fin form til å kjøre.

En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket tilsvarende en promille på litt over 0,5.

«Han har ved dette handlet grovt uaktsomt. Selv om han mener at han hadde røykt nokså mye cannabis et helt døgn før kjøringen, var han likevel den aktuelle kvelden så synlig beruset overfor både politiet og legen», heter det i dommen.

15. april i år var også 23-åringen involvert i bråk på byen. Hendelsen fant sted på Skagenkaien i Stvanger klokken 22.40 etter at han ble bortvist eller nektet adgang på et utested. Blant annet var han høylytt og nektet å oppgi personalia til politiet. Han kom også med skjellsord og da han skulle fraktes til arresten kom han med trusler mot politibetjentene.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det ikke var formildende omstendigheter i forbindelse med saken.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 30 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 20.000 kroner og må i tillegg ut med 5000 kroner i saksomkostninger.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

