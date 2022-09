Svelget klump med hasj da han ble stoppet av politiet

Den 29 år gamle mannen erkjente seg ikke skyldig da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

21. mai i fjor, omkring klokken 12.25, kjørte han bil på FV 44 ved Skjæveland på Klepp da han ble stanset av politiet. I den forbindelse har han blitt tiltalt for å ha brukt cannabis etter å ha kjørt bil til til tross for at han forstod at kjøringen kunne medføre politietterforskning eller utviste grov uaktsomhet i så måte.

Subsidært var han tiltalt for å ha kjørt bilen mens han var påvirket av cannabis.

29-åringen forklarte i retten at han hadde røykt en joint sammen med en kamerat omkring 24 timer før han ble stoppet av politiet. Neste dag følte han seg i fin form og mente at det hadde gått såpass lang siden inntaket av cannabis at han var i stand til å kjøre.

I bilen hadde 29-åringen en klump hasj, som hadde blitt liggende igjen fra dagen før. Han var redd for hva som ville skje, og hvem som ville få vite om at han hadde bruk cannabis dersom politiet fant klumpen. Etter å ha blitt stanset av politiet gjemte han derfor først klumpen i munnen, som en porsjon snus. Han tok deretter klumpen ut igjen av munnen, men var fortsatt redd for at politiet skulle finne den, og valgte derfor på et tidspunkt å svelge hele klumpen.

En blodprøve viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5. Retten kom til at det ikke var ført bevis for at han var påvirket under selve kjøringen og la 29-åringens forklaring til grunn.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og 35.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 15 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake. Han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]