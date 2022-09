Må i fengsel for å ha meldt fra om tyveri

Den 40 år gamle mannen møtte ikke da saken mot ham nylig var oppe i Stavanger tinghus. Sør-Rogaland tingrett kom til at saken mot skulle fremmes til tross for dette.

22. april i fjor, omkring klokken 02.15 ble det innsendt et elektronisk skademeldingsskjema til et forsikringsselskap. Melderens navn i skjemaet var en kvinne som er 40-åringens samboer. Retten var imidlertid ikke i tvil om at det var 40-åringen som har sendt skjemaet. Han meldte fra om at det hadde skjedd et innbrudd mens han sov, at det var stjålet en mobiltelefon, PC og en forlovelsesring til en samlet verdi av 180.000 kroner.

Forsikringsselskapet fattet mistanke omkring saken og sendte denne til utredningsenheten. En utreder fikk i oppdrag å undersøke saken. Den 3. mai i fjor gjennomførte han, med en kollega, et intervju med tiltalte og hans samboer. Under samtalen opplyste tiltalte om at han også var frastjålet en 50-tommers TV. Forsikringskravet ble avslått og det ble aldri foretatt noen utbetalinger.

«Tiltalte har avgitt en form for skylderkjennelse i avhør med politiet, som til en viss grad underbygger at tiltalte aldri ble frastjålet eiendelene. Ettersom skylderkjennelsen i beste fall har kommet uklart til uttrykk gjennom beklagelser, har ikke retten tillagt dette nevneverdig selvstendig vekt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at saken var blitt gammel. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 60 dager.

Han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

