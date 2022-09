Truet med å drepe politibetjent

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

23. oktober i fjor hadde han hatt et skift på jobben over en rekke dager og skulle på byen. Mens han gjorde seg klar drakk han en øl og en kvart flaske med sprit. Etter det husket han ikke noe mer fra kvelden enn at han tok bussen til byen, og et glimt av at han senere spiste kebab.

Rundt klokken 22.30 mottok politiet melding om en slåsskamp på Sola og dro til stedet hvor de traff på 21-åringen. Han framsto som åpenbart alkoholpåvirket, var urolig og snøvlet da han snakket. To politibetjenter tok kontroll på 21-åringen ved å ta tak i hver sin arm, og ved denne anholdelsen snudde 21-åringen seg mot politibetjenten, så på ham og sa at han skulle drepe ham, mens han spente kroppen. På grunn av dette la politibetjentene tiltalte i bakken og satte på håndjern, før de kjørte ham til arresten.

«Truslene ble framsatt mot politibetjenten ansikt til ansikt, og de allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende med tyngde. En drapstrussel regnes som alvorlig. Retten legger likevel til grunn at truslene var situasjonsbetinget og sagt i affekt som en følge av at tiltalte var overstadig beruset», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 21-åringen uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt gammel uten at han kunne lastes for dette.

Dermed ble han dømt til betinget fengsel i 15 dager, samt 2000 kroner i saksomkostninger.

