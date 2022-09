Skal ha solgt valp hun ikke hadde 29 ganger

21. november i år med en 35 år gammel kvinne møte i Stavanger tingrett.

Tiltalen lyder på at hun skal med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha framkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre eller unnlate noe som voldte tap eller fare for tap for noen.

Grunnlaget for tiltalen er at hun 29 ganger i tidsrommet fra 11. mai 2021 til 22. oktober fått forskjellige personer til å forskuddsbetale penger for en valp hun skal ha opplyst at hun hadde til salg.

Ifølge tiltalen unnlot hun samtlige ganger å fortelle at hun ikke hadde noe hund å selge, eller at hun ikke hadde til hensikt å oppfylle avtalen.

I hovedsak skal hver av de fornærmede betalt 4000 eller 5000 kroner til 35-åringen. Totalt skal hun ha fått inn omkring 120.000 kroner på salget av den fiktive valpen.

Det vil i forbindelse med straffesaken bli lagt ned påstand om at hun skal betale erstatning til de fornærmede.

