Brøt besøksforbud

Den 46 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

I november og desember i fjor trosset han et besøksforbud som han var gitt en kvinne. Dette ved at han ved 12 anledninger skal ha sendt meldinger til henne i den aktuelle perioden.

Retten kom til at den skulle legge følgende til grunn:

«Tiltalte og fornærmede ble kjærester høsten 2020. De var ikke samboere. De har ingen barn sammen. Tiltalte har to barn med en annen kvinne. Forholdet med fornærmede gikk bra fram til jul. Tiltalte drakk alkohol og de kranglet. Etter en turbulent periode tok forholdet slutt i mars 2021. I mai 2021 bestemte de seg for å prøve på nytt. Kranglingen eskalerte, og de ble fysiske mot hverandre. Hun anmeldte ham for vold, den saken ble senere henlagt. Etter fornærmedes begjæring, utstedte politiet besøksforbud i seks måneder mot tiltalte den 04.11.2021. Besøksforbudet, som ble forkynt for tiltalte samme dag, forbød all kontakt, herunder meldinger».

Retten viste til at besøksforbud er ett av få virkemidler politiet har for å beskytte personer som utsettes for fredskrenkelser fra andre, og at allmennpreventive hensyn taler for at brudd på besøksforbud skal få̊ følbare konsekvenser, selv om det ikke er tale om vold eller trusler om vold.

Dermed kom retten til at hans skulle dømmes til 90 dagers fengsel der 30 av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

I tillegg ble han dømt til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.

