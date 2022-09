Kvinne slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 37 år gammel kvinne ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 177.953 kroner i skyldig skatt og merverdiavgift. 37-åringen har drevet et enkeltpersonforetak som har drevet med transport.

Kvinnen møtte ikke i rettsmøtet i Stavanger tinghus og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen.

Dermed var vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 6l og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 17. oktober.

