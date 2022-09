Varetektsfengslet og siktet for mishandling i nære relasjoner

Den 51 år gamle mannen ble pågrepet av politiet 7. september i år og neste dag ble han framstilt for varetektsfengsling i Sandnes tinghus.

Mannen er siktet for mishandling i nære relasjoner og retten kom til at han med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

«Når det gjelder utformingen av siktelsen, er retten enig med forsvarer i at den på nåværende tidspunkt er vagt utformet både med hensyn til karakteren, omfanget av og omstendighetene rundt den psykiske og fysiske volden det står at siktede skal ha begått. På et så tidlig stadium av etterforskningen er det imidlertid krevende å gjøre siktelsen mer presis uten at den samtidig vil gi opplysninger om forhold som siktede så langt ikke er konfrontert med, og som det er nødvendig å etterforske grundigere. Retten legger til grunn at siktelsen vil konkretiseres nærmere så snart det er etterforskningsmessig grunnlag for det. Det vil også være påkrevd for å gi siktede en reell mulighet til å imøtegå anklagene mot ham», heter det i kjennelsen.

Siktelsen omhandler forhold som skal ha funnet sted i tidsrommet fra 2009 til 2021. Retten kom til at det var stor sannsynlighet for at han vil forsøke å forspille bevis i saken dersom han løslates.

Retten kom også til at varetektsfengsling i fire uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep. Dermed kom retten til at han skulle varetektsfengsles i fire uker og at han skal ha brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.

