Trafikken står etter ulykke

Mandag morgen, klokken 07.42, fikk nødetatene melding om en trafikkulykke på Rv444 ved Soma/Stangeland i Sandnes.

Det ble meldt om mulig personskade.

Trafikken står foreløpig på stedet.

I 8-tiden melder politiet at to biler involvert, og det er snak om en påkjørsel bakfra inn i en henger. En bilfører og et barn tatt med til legevakt for sjekk av helsepersonell. Trafikken står ennå.

Trafikk nordover dirigeres mot Skeiane og Voll. Det forventes at sørgående felt straks er ryddet og kan åpnes for sørgående trafikk.

Saken oppdateres.