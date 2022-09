Skal ha hevet øks mot ambulansepersonell da de skulle hjelpe ham

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en 37 år gammel mann fra Jæren.

26. juni i fjor, omkring klokken 18.04 skal han da ambulansepersonell var på stedet for å gi ham helsehjelp, tok han fram en øks, hevet øksen og sa at de måtte komme seg ut eller så skulle han ta dem, eller lignende.

På traumemottaket på Stavanger universitetssykehus, omkring klokken 19.20 samme dag, da politiet bisto helsepersonell for å gi ham forsvarlig helsehjelp, sa skal han ha sagt til en politibetjent «Do you have a family? I will find your house and kill your children», eller lignende.

I forbindelse med dette skal han også ha truet to leger med at han skulle drep dem.

Saken skal opp i Stavanger tinghus i dag.

