Ble varetektsfengslet for ran

Fredag ble en 38 år gammel mann varetektsfengslet i fire uker etter at han natt til fredag ble pågrepet og siktet for ran. Retten kom til at 38-åringen med skjellig grunn kan mistenkes for flere straffbare handlinger som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, og viste til at han er siktet for ran, kroppskrenkelse og trusler.

«For disse punkter viser retten til at siktede ble pågrepet av politiet med gasspistol til tid og på sted som kan passe med de fornærmedes beskrivelser. Selv om det er unøyaktigheter i beskrivelse av gjerningsmann og tidsangivelse i post I, må retten konstatere at det er mer sannsynlig at siktede er den aktuelle gjerningsmann for alle disse forhold, enn at det er noen annen», heter det i kjennelsen.

Retten kom videre til at det var sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at 38-åringen vil fortsette med den kriminelle aktiviteten, dersom han ikke ble varetektsfengslet.

