Klokken 13.00 søndag fikk politiet melding om at det hadde vært et uhell med et våpen i Hunnedalen.

En person ble skadet.

– Pasienten er tatt med i luftambulansen og flys til SUS. Har skader i en arm, framstår stabil, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Uhellet har skjedd i forbindelse med rypejakt. Det framstår som om det har har vært en funksjonsfeil på våpenet som gjorde at uhellet inntraff.





[ Fire personer ranet i Sandnes – Mann i 20-årene siktet ]