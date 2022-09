Skal ha svindlet familien sin for millionbeløp

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 40 år gammel mann fra Stavanger. Tiltalen lyder blant annet på grovt bedrageri overfor broren til 40-åringen. Dette skal ha foregått i tidsrommet fra 9. mai 2015 til 16. august i fjor. Overfor broren skal han ha utgitt seg for å være en formidler eller en representant for en fiktiv hemmelig etterretningsorganisasjon, som krevde betaling for å hjelpe broren ut av ulike situasjoner.

Totalt skal broren ha overført 3.530.898 kroner til 40-åringen og ifølge tiltalen er pengene i all hovedsak overført til ulike spillselskaper i utlandet – og til privatpersoner i Norge.

I perioden fra 29. oktober til 27. juni skal han også ha lurt søsteren til å overføre ham 190.000 kroner. Han skal også ha tatt opp lån i ulike banker ved å bruke søsterens personopplysninger uten hennes vitende eller samtykke. Samlet beløp når det gjelder lånene er på 960.850 kroner.

Også fra morens konto, som han skal ha disponert, skal han ha forsynt seg med 1.185.225 kroner.

I perioden fra 4. august 2020 til 12. august i fjor skal han også ha forledet kjæresten til å overføre til sammen 749.705 kroner til ham ved å gi ulike uriktige opplysninger.

13. august i fjor skal han også ha forledet en mann til å betale seg 150.000 kroner.

Det er satt av sju dager til saken som skal opp i Stavanger tinghus 22. september. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av utbytte med inntil 13.118.547 kroner, samt avkastning av utbytte. Det vil også bli lagt ned påstand om erstatning til de fornærmede.

