Skal ha forsøkt å drepe ekskona

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 39 år gammel mann.

21. august i fjor, omrking klokken 23.40, skal han i en bolig i Sandnes ha forsøkt å drepe sin tidligere kone. Dette ved at han skal ha stukket henne flere ganger i halsen, brystregionen og andre steder på kroppen med en brødkniv, og deretter forlatt stedet. Ifølge tiltalen fikk fornærmede livstruende skader, men han lyktes ikke med å drepe henne da fornærmede klarte å varsle andre og mottok deretter livreddende helsehjelp i tide.

Tiltalen lyder også på at han skal ha tatt seg inn i boligen til ekskona til tross for at han var ilagt besøksforbud mot henne.

Det er satt av seks dager til saken som skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus 3. oktober.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]