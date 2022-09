Mann ble pågrepet og varetektsfengslet

6. september ble 25-åringen pågrepet av politiet og torsdag ble han framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tinghus.

Der viste retten til at flere av forholdene han er siktet for er erkjent av 25-åringen. Når det gjaldt førerkort og bankkort som 25-åringen hevder at han har funnet, mente retten at det er mest sannsynlig at siktede har forstått at disse var fravendt rette eier ved en forbrytelse uavhengig av hvordan han har fått tak i dem.

I kjennelsen kommer det også fram at 25-åringen tidligere har blitt stoppet mens han kjørte en ATV. IO avhør har han erkjent at ante at denne var stjålet. På et tidligere tidspunkt har han også blitt stoppet i en bil med henger, der begge var meldt stjålet.

«Siktede har opplyst at han skulle flytte dette for en kamerat han ikke ønsker å oppgi navnet på. Tilsvarende gjelder for de øvrige forhold i post I, II, og II at siktede er funnet i besittelse av eller bruk av stjålet gods/kjøretøy, hvor han selv hevder å ikke kjenne til at det er tale om utbytte av straffbare handlinger. Omfanget av slike forhold og siktedes forklaringer medfører at det for retten framstår langt mer sannsynlig at siktede for heleriforholdene har visst at det var tale om tyvegods, og at han har medvirket til brukstyveri», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at varetektsfengsling var nødvendig for å hindre at 25-åringen begår nye straffbare handlinger. Retten kom også til at varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep. Dermed ble han varetektsfengslet i fire uker.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]