19. oktober må en 49 år gammel mann møte i Egersund tinghus.

Bakgrunnen for det er at han 2. juli i fjor, omkring klokken 17.05, skal ha kjørt bil på Krossmoveien til tross for ar han var påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende middel.

Ifølge tiltalen førte han også bilen uten å være tilstrekkelig hensynsfull og aktsom da han i stor hastighet foretok forbikjøring av flere biler før han mistet kontroll over bilen da han la seg tilbake i eget kjørefelt, kjørte ut av veien og delvis på en gang- og sykkelsti før han kjørte inn i en lyktestolpe som ble revet av fundamentet og traff en møtende bil.

«Det oppsto materielle skader på de involverte kjøretøy og lyktestolpen», heter det i tiltalen.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerretten til 49-åringen.

