Barnevernet kom hjem til kvinne for å iverksette akuttvedtak hos henne

Den 35 år gamle kvinnen erkjente i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, at hun hadde slått en politibetjent.

Hendelsen fant sted 11. mars i fjor om kvelden. Da kom barnevernstjenesten hjem til tiltalte for iverksette et akuttvedtak om at sønnen midlertidig skulle plasseres hos faren. Uniformert politi bisto under oppdraget og 35-åringen var svært oppbrakt.

Mens representanten fra barnevernstjenesten snakket med 35-åringen, tok en politibetjent og en politistudent oppstilling ved en trapp som ledet opp til rommet hvor sønnen var sammen med en annen politibetjent. Dette for å forhindre tiltalte i å gå inn til sønnen. Tiltalte har erkjent at hun gikk mot trappen, og at hun slo politibetjenten et slag med knyttet neve i ansiktet. Slaget traff ham på venstre kinn, og førte til at han blødde fra et kutt på innsiden av overleppen.

16. november i fjor kom hun også med drapstrusler mot en ansatt i barnevernet. I en telefonsamtale skrek hun at hun «skulle komme hjem til henne og drepe henne».

Saksbehandleren forklarte også i retten at hun følte trusselen som svært ubehagelig og at hun ble ekstra observant i tiden etterpå.

«Selv om det er forståelig at sterke følelser er involvert når det gjelder omsorgen for egne barn, er det ikke akseptabelt at dette kommer til uttrykk i form av vold og trusler mot de tjenestemenn som er involvert», heter det i dommen.

Etter en samlet vurdering kom retten til at hun skulle dømmes til 34 timer samfunnsstraff.

Hun må også betale 3500 kroner i saksomkostninger.

