Forklarte at han hadde parkert utenfor tinghuset og at han ville kjøre hjem etter rettssaken

Grunnen til at saken nylig var oppe i Stavanger tinghus er at den 53 år gamle mannen fra Stavanger har nektet å vedta et forelegg som er gitt til ham. Bakgrunnen for det er at 22. oktober i fjor, omkring klokken 21.25, kjørte bil på Lagårdsveien i Stavanger uten å ha gyldig førerkort.

I en dom 19. november 2018 mistet 53-åringen førerretten i 12 måneder etter han ble dømt for ruspåvirket kjøring. Det ble i dommen satt vilkår om full ny førerprøve for gjenerverv av førerretten, men 53-åringen tok ikke ny førerprøve etter utløpet av tapstiden.

3. mars i fjor ble han dømt for et nytt tilfelle av kjøring i ruspåvirket tilstand, og denne gang også for kjøring uten gyldig førerrett. I dommen ble han blant annet idømt sperrefrist for førerrett for alltid.

«Når tiltalte til tross for det som hittil er sagt, ber om å bli frifunnet, skyldes det at han er uenig i de nevnte domfellelsene som han mener er «noe tull». Han var i retten åpen om at han ikke på noe tidspunkt har respektert fastsatt tap av førerrett/sperrefrist, og at han heller ikke for framtiden har noen intensjon om å etterleve det som er blitt bestemt. Tvert imot uttalte tiltalte at han hadde bilen parkert utenfor tinghuset og at han aktet å kjøre hjem etter rettsmøtets slutt», heter det i dommen.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at 53-åringen skulle dømmes for forholdet.

Straffen ble en bot på 13.200 kroner og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

