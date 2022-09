Flere følte seg truet av mann med pistol

Torsdag kveld, i 23-tiden, fikk politiet meldinger om at en mann med pistol var observert i Stavanger sentrum.

Politiet rykket ut, og fikk kontroll på personen. Han var besittelse av en soft gun.

Først meldte politiet at mannen ikke hadde oppført seg truende, men etter de innhentet mer informasjon fra vitner, viste deg seg at flere hadde følt seg truet av han da han viste fram det de oppfattet som et ekte våpen.

Politiet pågrep mannen, som er i 30-årene, og kjent av politiet fra tidligere anledninger.