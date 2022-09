Fikk inndratt 1.000.000 kroner

Den 34 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen fra 1. januar 2017 til 21. oktober 2020 mottok han til sammen 1.190.872 kroner ved omsetning av narkotika.

15. september 2020 var en politipatrulje på oppdrag da de kom over en enebolig i Stavanger hvor det ble spilt høy musikk. Alle vinduer og dører var dekket til slik at det ikke var mulig å se inn i huset. Videre kom det en kraftig cannabislukt fra boligen. På bakgrunn av dette bestemte patruljen seg for å banke på døren til huset.

Politibetjentene stilte seg opp på ulike sider av huset da en av dem banket på. 34-åringen listet seg da ut og kikket ned mot inngangspartiet. Da en av politibetjentene presenterte seg som politi, løp han inn igjen og så ut på baksiden av huset. Han ble etter kort tid pågrepet av politiet.

Inne i huset ble det avdekket en cannabisplantasje bestående av flere cannabisplanter i telt plassert ulike steder i huset.

I etterkant av saken er det utført betydelig etterforskning. Retten har konkludert med at 34-åringen ikke er strafferettslig tilregnelig, og at han ikke kan dømmes for produksjon og salg av narkotika.

«Etter rettens syn etterlater det samlede bevisbildet ingen rimelig tvil om at beløpet på 1.190.872 kroner som er angitt i tiltalen, i sin helhet utgjør omsetning fra narkotikasalg», heter det i dommen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 34-åringen skulle dømmes til inndragning av 1.000.000 kroner, samt datamaskiner og produksjonsutstyr.

