Fikk fengsel i tre år og åtte måneder for vold på utested

Den 27 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus tiltalt for vold.

Voldsepisoden fant sted på et utested i Stavanger 20. februar i år, omkring klokken 01.15.

27-åringen var denne kvelden ute på byen i Stavanger sammen med tre arbeidskolleger, hvorav den ene av dem er hans far. Også fornærmede hadde vært på byen da han befant seg på det samme utestedet som fornærmede.

Partene har kommet med forskjellige forklaringer på hendelsesforløpet. Retten kom til at den skulle legge avgjørende vekt på stedets bartenders forklaring.

Bartenderen har forklart at tiltalte kom til baren og fikk servert et glass vann. Fra sin plass i baren kunne han, like etter serveringen av tiltalte, se at det oppsto en dytting noe lenger borte mellom fornærmede og tiltaltes far. Han har forklart at det var fornærmede som startet det hele ved å ta tak ved skjortekragen til tiltaltes far og dyttet ham. Tiltaltes far dyttet tilbake. Bartenderen har forklart at han ikke så noen slag eller forsøk på slag mellom tiltaltes far og fornærmede. Vitnet har videre forklart at han sto om lag en meter borte fra voldshendelsen som deretter oppsto.

«Han har forklart at tiltale kom inn fra siden der fornærmede og tiltaltes far sto. Tiltalte tok fart med armen, gjennom et svingslag, og knuste glasset han hadde i hånden mot fornærmedes ansikt», heter det i dommen.

Som en følge av volden fikk fornærmede en svært alvorlig skade.

Retten kom til at 27-åringen skulle dømmes til fengsel i tre år og åtte måneder.

Han ble også dømt til å betale 131.929 kroner i menerstatning og 120.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

