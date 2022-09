Dømt for å ha kjørt på jente (8) i fotgjengerfelt

Den 48 år gamle kvinnen erkjente seg skyldig etter tiltalen da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

Om ettermiddagen 15. mars i fjor kjørte 48-åringen personbil i Sandnes sentrum.

På fortauet ved et lysregulert fotgjengerfelt ved Oalsgata og Theodor Dahlsvei sto den fornærmede jenta på åtte år. Fornærmede trykket på trafikklyset, som i løpet av fire sekunder skiftet fra grønt til gult og til rødt for kjørende til grønt lys for fotgjengere. 48-åringen kjørte på fornærmede, som sprang ut i fotgjengerfeltet straks trafikklyset skiftet til grønt lys for gående.

I forbindelse med påkjørselen fikk fornærmede svært omfattende skader.

Retten kom til at den var sikker på at trafikklyset hadde skiftet til rødt da 48-åringen kjørte på fornærmede som sprang ut i fotgjengerfeltet på grønt lys. I forbindelse med bevisvurderingen har retten lagt avgjørende vekt på forklaringen til et vitne som sto på samme side av fotgjengerovergangen som fornærmede.

«Retten mener at tiltaltes kjøring var klart uaktsom. Det vises til at tiltalte kom kjørende mot en lysregulert fotgjengerovergang. Hun unnlot å senke farten og stoppe ved gangfeltet selv om hun så barna som ventet der og så at trafikklyset hadde skiftet til gult. Det gule lyset innebar at noen hadde trykket på lysreguleringsknappen på trafikklyset og var et tydelig signal på at fotgjengere som ventet ville krysse over veien på fotgjengerovergangen», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 14 dager og tap av førerretten i ett år.

48-åringen må også betale 30.000 kroner i erstatning, samt 100.000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg må hun ut med 10.000 kroner i saksomkostninger.

