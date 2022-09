Ble varetektsfengslet for sykkeltyverier

En 41 år gammel mann ble nylig framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tinghus. 41-åringen ble pågrepet av politiet natt til 2. september i år og er siktet for to tilfeller av sykkeltyveri.

Påtalemyndigheten har bedt om kjennelse for varetektsfengsling av 41-åringen til den 13. september i år. Denne dagen må han møte i retten for en tiltale som er tatt ut mot ham i juni i år.

«Forsvarer har påpekt visse uklarheter og manglende samsvar mellom beskrivelsen av sykkeltyvene og bildene av siktede, men når de foreliggende opplysninger sammenholdes med det bildet som tegner seg ut ifra tiltalen, mener retten at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede denne kvelden/natten begikk tyverier», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett.

Retten kom til at fengsling var påkrevd for å hindre at 41-åringen på nytt begår vinningsforbrytelser.

«Fengslingsalternativer etter straffeprosessloven § 188 vil etter rettens oppfatning ikke være tilstrekkelig. Siktede ble løslatt den 21.07.2022 mot daglig meldeplikt for politiet. Han brøt meldeplikten etter to dager», skriver retten i kjennelsen.

Retten kom også til at varetektsfengsling fram til hovedforhandlingen ikke var et uforholdsmessig inngrep og viste til at fengsling på grunn av gjentakelsesfaren og brudd på meldeplikt anses som tilstrekkelig begrunnet.

Da saken mot ham skal opp den 13. september er han blant annet tiltalt for brukstyveri av bil.

