Kvinne kjørte ut på jorde og kolliderte med parkert buss

Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

11. mai i fjor, omkring klokken 21.30, kjørte hun bil i i Sandnes kommune. Her holdt hun for høy fart slik at hun mistet kontrollen over bilen i en høyresving. Hun kjørte dermed ut av veien på venstre side og over et jorde, før hun kolliderte med en parkert buss og et steingjerde.

Som følge av kollisjonen oppsto alvorlige skader på henne og en passasjer, samt lettere personskader på tre andre passasjerer. I tillegg oppsto det store skader på bilen og bussen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hennes uforbeholdne tilståelse. I tillegg ble det lagt vekt på saken var blitt relativt gammel. Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 30 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Hun mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve.

