Tatt for promille

Den 27 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus

18. juni i år, omkring klokken 22.57, kjørte hun elektrisk sparkesykkel i Peder Klows gate på Våland i Stavanger. En utåndingsprøve tatt av henne klokken 23.43 viste en alkoholkonsentrasjon på 1,02 milligram per liter luft, noe som tilsvarer 2,04 i promille.

«På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig. Hun var ikke klar over den nylig innførte regelen om at elektrisk sparkesykkel omfattes av definisjonen av motorvogn i veitrafikkloven § 2, men uvitenheten vurderes som uaktsom – lovendringen har vært mye omtalt i ulike mediene. Uaktsom uvitenhet fritar ikke for straff, jf. straffeloven § 26», heter det i dommen.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til betinget fengsel med en prøvetid på to år, samt en bot på 86.800 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager.

«Påtalemyndigheten har foreslått en bot i samsvar med vanlig praksis ved promillekjøring, som er en og en halv brutto månedslønn. Retten mener at det også når det gjelder boten er riktig å ta hensyn til at det dreier seg om kjøring med elektrisk sparkesykkel. Siktede har en god inntekt, og retten er kommet til at boten passende kan settes til kr 30 000», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I tillegg mistet hun også førerretten i 18 måneder.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]