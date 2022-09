Stoppet utenlandsk campingbil - fire måtte sykle videre

Statens vegvesen hadde kontroll på Stord søndag kveld. Inn på kontrollplassene kom det en ombygd utenlandsk campingbil med seks unge voksne som var på norgesferie.

Ferien fikk en uventet vending for de seks vennene på tur.

Det viste seg at den ombygde campingbilen var 400 kilogram for tung. Bilen var bare registrert for fire personer, likevel var det seks personer i bilen.

– Vanligvis har vi ikke et stort fokus på campingbiler, men denne var altfor tung. Vi kunne ikke bare slippe den videre, sier kontrolleder Jo Kjetil Strand til RA.

– Fin gjeng

– Det var en fin gjeng på tur. De var på tur for å se på fjell og fjorder, men de måtte bli kvitt 400 kilo før de kunne kjøre videre. Det endte med at fire av dem måtte hive seg på syklene sine. Alle seks hadde med seg sykler. De fant seg en campingplass i nærheten hvor de la seg til for natten, forteller Strand videre.

Bilen er registrert i et annet europeisk land.

– Gjengen hadde reist i god tro. De argumenterte med at det var ganske frie regler i forhold til antall sitteplasser i hjemlandet deres. Hvilke regler som gjelder der, har ikke vi oversikt over, men i Norge går ikke dette, understreker Strand og legger til:

– En lekse å huske fra dette er at det er viktig å undersøke hvilke lover og regler som gjelder i ditt eget land og det eller de landene du skal besøke.

– Troverdig plan

– Så fire av de seks reisende syklet videre til en nærliggende campingplass. Men hopper ikke disse bare på i bilen når de er utenfor Vegvesenets søkelys? Eller skulle de sykle tilbake til hjemlandet?

– Vi kan ikke følge dem videre. Men slik jeg sakket, så har jeg inntrykk av at de hadde en troverdig plan. Slik jeg forstår det, skulle de kontakte noen andre for å komme seg hjem på andre måter, svarer Strand.

Turistene fikk også en bot på 3000 kroner for å ha flere passasjerer enn kjøretøyet er registrert for.

