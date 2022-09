Bilfirma ble tvangsoppløst

Det var Hana Autosalg AS som ble tvangsoppløst i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

Bakgrunnen for det var at retten har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Hana Autosalg AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16-15 (1) nr. 3 til stede.

Hana Autosalg AS har holdt til i Høylandsgata i Sandnes og har drevet innenfor bransjen detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 26. oktober.

